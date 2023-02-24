Укрорейх распространил фото с фейковым укропрапором над реальной Графской пристанью в Севастополе

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В украинских пабликах распространяется фото якобы поднятого над Графской пристанью флага Украины.

Отметилась даже прокуратура виртуальной АРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем телеграм-канале фейковое ведомство разместило фото с подписью «над Крымом реет украинский флаг. Его установили партизаны в знак солидарности к годовщине российского вторжения».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разместил актуальное фото арки у входа на пристань, где даже нет флагштока.

«Укропаблики опять пытаются сделать «перемогу». Разгоняют, что на парадном входе на Графскую пристань водрузили флаг укрорейха. Конечно это ложь. Там даже флагштока нет», – подчеркнул он.

В Севастополе сегодня почтили память адмирала Фёдора Ушакова. Адмирал, за всю жизнь не потерпевший ни единого поражения, родился 24 февраля 1745 года. У Матросского клуба к бюсту легендарного командующего возложили цветы. И по мнению морских офицеров, символично, что именно в этот день год назад было положено начало специальной военной операции.