Укрорейх распространил фото с фейковым укропрапором над реальной Графской пристанью в Севастополе

Любовь Смирнова.  
24.02.2023 20:25
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


В украинских пабликах распространяется фото якобы поднятого над Графской пристанью флага Украины.

Отметилась даже прокуратура виртуальной АРК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских пабликах распространяется фото якобы поднятого над Графской пристанью флага Украины. Отметилась даже...

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В своем телеграм-канале фейковое ведомство разместило фото с подписью «над Крымом реет украинский флаг. Его установили партизаны в знак солидарности к годовщине российского вторжения».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разместил актуальное фото арки у входа на пристань, где даже нет флагштока.

«Укропаблики опять пытаются сделать «перемогу». Разгоняют, что на парадном входе на Графскую пристань водрузили флаг укрорейха. Конечно это ложь. Там даже флагштока нет», – подчеркнул он.

В Севастополе сегодня почтили память адмирала Фёдора Ушакова. Адмирал, за всю жизнь не потерпевший ни единого поражения, родился 24 февраля 1745 года. У Матросского клуба к бюсту легендарного командующего возложили цветы. И по мнению морских офицеров, символично, что именно в этот день год назад было положено начало специальной военной операции.

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