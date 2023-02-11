Укрпочта и ТЭК стали привилегированными конторами хунты для грабежа населения

Для киевлян получить посылку, бандероль или хотя простое письмо из-за границы ныне стало весьма проблематично и дорого. Поскольку хунта и аффилированные с нею структуры не упускают ни единой возможности обогатиться на проблемах своих сограждан.

Вот какие цены на подобные услуги выставляются в Интернете.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Из таблицы мы видим, что из всех импортно-экспортных сервисов в период военного положения, с 01.04.2022, действует только CARGO, чьи представители уверяют, что импорт в Украину возможен, хотя и сопряжен с трудностями военного времени (якобы по той причине, что власть боится провоза на его территорию взрывчатки, отравляющих веществ и тому подобных опасных багажей).

Все конкретные пересылки тарифицируются в индивидуальном порядке по e-male, однако, судя по стандартному прайсу, они запредельные. Так, бандероль из Европы и других стран весом до 0,5 кг стоит 1900 грн, больше 1 кг – от 2600, а посылки – от 4900 до 10900 и выше. Экспорт оценивается почти так же, но он более доступен.

Хотя, по логике вещей, он должен быть намного дешевле, поскольку речь идет об отправке за кордон, и никаких рисков для режима в данном случае нет. Столь высокие расценки подтверждают подозрения насчет желания правящей камарильи погреть загребущие лапы на чем угодно – от военных поставок до простой корреспонденции.

Для основной массы обнищавшего населения это цены просто заоблачные. А ведь почтовые послания для многих людей, разделенных войной, часто бывают очень важны. Беженцы, в спешном порядке бросая свои дома и уезжая за границу, забывали важные для них документы и вещи. Или, наоборот, в спешке увозили документацию и имущество остающихся родственников. Теперь, чтобы получить их обратно, последним нередко требуется приложить немало усилий и потратить кучу денег.

Вот что нам рассказал русский киевлянин Александр, чья семья эмигрировала в первые дни после начала СВО:

«Мои жена и дочь с внуками уехали в Европу, по ошибке захватив пакет с моими справками для получения пенсии. А здесь, наоборот, оставили свидетельства о рождении детей. Свидетельства я им с большими трудностями, намыкавшись по почтовым отделениям, за большие, как для меня, деньги переслал. А вот пенсию теперь оформить не могу, хотя уже срок подошел, и нужно это делать срочно, иначе вообще без гроша останусь. «Новая почта» импортом в Украину сейчас не занимается, и другие тоже. Наконец, нашел канал, вроде и обещают, тоже за большую монету, но это уже длится долго и непонятно когда закончится».

Впрочем, отмечает Александр, бывают варианты и похуже. Например, его приятель перебрался в Москву и увез с собой украинскую банковскую карточку, на которой оставалось несколько тысяч гривен. Он готов подарить ее обнищавшему, несостоявшемуся пенсионеру, поскольку там она бесполезна, но не знает, как это сделать.

«Понятное дело, с Россией все связи оборваны, – вздыхает Александр. – Друг звонит мне, говорит: «Придумай, как ее получить! Там осталось 5 тысяч, все-таки тебе будет подспорье, ты же без работы и без пенсии». Да, конечно, подспорье, но ни финансового перевода с карты для меня нельзя сделать, ни по почте ее переслать. Так позаботилось украинское правительство о своих соотечественниках, оказавшихся в РФ… Ищем знакомых в странах бывшего СНГ, пока еще сотрудничающих и с Россией, и с Украиной, чтобы транзитом отправить в Киев. Хотя, судя по всему, подобная доставка может вылиться в такую сумму, что овчинка выделки не будет стоить…

И этот случай, повторимся, далеко не единичный, поскольку тысячи людей нуждаются в оформлении документов. Но даже из стран Евросоюза их получить бывает крайне проблематично. Не говоря уже о продуктовых, вещевых и прочих посылках, коими неплохо устроившиеся в ЕС беженцы хотели бы поддержать свою родню на Украине.

Ими не занимается даже широко известная «Новая почта». Сей почтово-пересыльный монстр, основанный в 2001 году со стартовым капиталом в $7000, ныне является крупнейшей компанией, предоставляющей услуги экспресс-доставки посылок, грузов и документов. Большинство остальных аналогичных контор – (DHL, Meest, Jastin и другие), хотя и входят в официальную топ-десятку, но в сравнении с НП «нервно курят в сторонке».

Однако она не заморачивается с импортом: у нее своя ниша (несомненно, защищенная высокопоставленными политическими покровителями) – внутренние пересылки, в том числе, имущества, награбленного в зоне боевых действий. Имеются многочисленные свидетельства о том, как при помощи НП нацистские мародеры высылали своим родственникам вагоны награбленного добра, от бытовой техники до оконных рам и даже гаражных ворот.

Ей совсем неплохо в данной нише, без дополнительной мороки с военными контролерами международных грузов и оплаты их шмонного «труда».

Конкуренцию с недавнего времени стала составлять АО Укрпочта, с которой НП, видимо, не желает бить горшки, дабы не нажить себе неприятностей от тех, кто за ней стоит. Это государственная шарашка, прежде известная своими затхлыми помещениями без кондиционеров, очередями, хамством и нерасторопностью персонала.

Теперь она разжирела и посолиднела, получая колоссальные вливания из денег налогоплательщиков (учредителем ее является продажный Кабмин, а единственным акционером – министерство инфраструктуры) и богатея за их же счет.

Чистый доход УП за 2021 составил 11,2 миллиарда гривен (данных по 2022 году пока нет). Вот ей-то (и связанным с нею структурам, через которые можно без проблем выводить капиталы «налево») и предоставлено право заниматься экспортом. За что простые потребители платят и налоги, и немалые деньги в почтовых отделениях, получая разодранные и распотрошенные конверты и посылки, часто после долгого морочного ожидания и траты нервов…

Кроме Укрпочты, в число организаций, пользующихся особыми привилегиями хунты в военное время, входит, конечно, и топливно-энергетический комплекс во главе с Минэнерго. Помимо других преференций, ТЭК получил теперь еще и карт-бланш на полную броню его сотрудников от призыва. Это решение было снабжено пафосными обоснованиями правительства о важности их труда на фоне активизации действий «российского агрессора».

Вот как высказался о данной новации наш старый знакомый, русский физик Андрей:

«С одной стороны, украинцы действительно очень благодарны тем работникам, которые восстанавливают разрушенные энергоструктуры. А с другой, очень даже не исключено, что под эту сурдинку начнется массовая торговля справками о принадлежности к ТЭКу для тех, кто хочет откосить от армии, и колоссальная коррупция на этой почве… Хотя, наверное, в принципе, такой откос – дело хорошее: чем меньше граждан будет отправлено на убой ради процветания зеленковской шайки, тем лучше».

Жаль только, что данной возможностью вряд ли смогут воспользоваться простые люди, не желающие погибать за поганую шайку, но не имеющие денег для приобретения подобных ксив. Им даже справки для почтового получения пенсий не по карману, а не то что липовые «белые билеты».