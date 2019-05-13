Укрпочта на Донбассе срочно ищет новых сотрудников в связи с массовой беременностью старых

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Краматорске Донецкой области ПАО “Укрпочта” срочно ищет операторов и сортировщиков в связи с тем, что имеющиеся работницы на этих должностях одновременно оказались в положении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении распространил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“В цех обработки почты Укрпочта города Краматорска срочно нужны операторы и сортировщики. У нас массовая беременность коллег”, – говорится в сообщении.

Министр назвал такую ситуацию рекордным выполнением призывов к повышению рождаемости.

“Укрпочта демонстрирует не только хорошие финансовые показатели по итогам первого квартала 2019 г., но и рекордно выполняет призывы к повышению рождаемости. Укрпочта – способна удивлять”, – написал Омелян.