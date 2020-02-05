05.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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«Укрпошту» ждут массовые сокращения – 11 тысяч человек выбросят на улицу


Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский планирует в этом году приватизировать 25% компании, закрыть и продать ряд отделений, что приведет к массовым увольнениям сотрудников предприятия.

Об этом в эфире телеканала 112 Украины заявил Евгений Червоненко, экс-министр транспорта Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что он хочет в этом году закрыть отделения в пяти областях и продать это все? Думаете, спроса не будет? Продать частникам или тем кукловодам, которые его поставили. Жалко, что (в студии) нет Смелянского. Я хочу ему задать вопрос в глаза: ты с Соросом знаком? Кто тебя вообще поставил на стратегический объект?

«Продать лишние активы». Понимаете, как это называется? «Оптимизация» начинается не только решением наблюдательного совета, но и, я считаю, согласованием Фонда госимущества. Это народное, это не ты создавал.

Представляете, что будет? Во-первых, из 76 тысяч людей 11 тысяч сразу пойдут на улицу», – сказал Червоненко.

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