Укрыться негде: военный аналитик разругал объекты гражданской обороны в Крыму

Все принимаемые меры безопасности гражданского населения в Крыму сводятся к формализму – укрыться в случае воздушной тревоги негде, знания гражданской обороны на нуле. Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.

«Мы сейчас не можем говорить о безопасности граждан в Крыму. У нас помимо того, что ведутся обстрелы, практически ежедневно задерживают натовских украинских диверсантов, которые готовят теракты. Я много раз говорил, что пока идёт специальная военная операция, и пока она идёт именно таким образом, мы должны принять максимальные меры, и граждане должны их воспринимать с пониманием. И очень вдумчиво подходить к организации этих мер, и если они вводятся, нужно контролировать их выполнение», – отметил он.

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По его словам, решения и распоряжения по организации укрытий выполнены только на бумаге. Их обустройство требует финансирования, а организация доступа круглосуточного дежурства ответственных.

«Мне часто задают вопрос: что нам ещё нужно сделать для обеспечения безопасности? Давайте хотя бы соблюдать то, что уже прописано нашими законами. А у нас получается так, что закон требует, но никто не интересуется, как эти требования будут выполняться. Зачастую это должны быть материальные вложения, или из-за разночтений в законодательстве не получается выполнить. И все принятые меры носят формальный характер. Написать на заваленном мусором подвале дома «укрытие» проблемы не решает – укрытие должно быть обеспечено. Оно должно иметь соответствующий вход и выход, быть доступным для граждан, а не для бомжей. Чтобы обеспечивался там кислород, вода и всё остальное. Я не могу сказать, что я все обошёл. Но столкнулся в нашем и других городах с тем, что написано на подвале «укрытие», а подвал закрыт, ключи у бабы Мани, а где баба Маня – неизвестно. Это формальный подход. Если мы говорим о том, что нужно обеспечить безопасность, то её нужно обеспечивать», – подчеркнул Кашканов.

Он отмечает, что населению, в том числе приезжим, не хватает знаний по гражданской обороне, и этот дефицит нужно восполнять за счет смс-оповещения, которое осуществляется на номера местных операторов, сим-карты которых по приезде приобретают туристы.

«Конечно, безусловно нужно работать над извещением населения. Мы же смски рассылаем о мошенниках, давайте присылать смски с указанием порядка действий. Люди почитают несколько раз и что-то запомнят. Надо работать, пока угроза присутствует, мы просто обязаны работать с населением. Нам надо сохранить наших людей», – уверен эксперт.

Он говорит, что пока баланса между рекламой отдыха в Крыму и организацией безопасности не наблюдается.

«Пока у нас чаша весов не в балансе: мы зовём туристов для привлечения средств в экономику, но не можем обеспечить их безопасности. И угрозы значительно перевешивают. Почему я говорю, что дальше будет хуже – Украина, по сути, объявила геноцид русского народа. Они собираются уничтожать любого русского, что мировое сообщество своим молчанием, невнятными действиями поддержало это. Поэтому карт-бланш уже дан и то, что ракета отклонилась и попала в пляж, не случайно. Я считаю, что так и было задумано, использовать боевую кассетную часть, направленную на уничтожение большого количества живой силы. Да, возможно, она была направлена на воинскую часть, но я склоняюсь к тому, что это было сделано специально», – указал Кашканов.