Укрзализница рапортует: Порошенко за пять лет убил две трети пассажиропотока с Россией

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Железнодорожный пассажиропоток между Украины и Россией за последние пять лет сократился более чем на 64%, передает корреспондент Политнавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзализница».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году сообщением Украина — Российская Федерация перевезено 2,2 млн пассажиров, а в 2018 году это количество составляло 772,9 тыс. пассажиров, что на 1,4 млн, или на 64,3%, пассажиров меньше», — говорится в сообщении на сайте компании.

По данным «Укрзализницы», в обратном направлении в 2014 году поток составил 2,1 млн пассажиров, а в 2018 — 760,3 тыс. «Таким образом, за последние пять лет, общее снижение железнодорожного пассажиропотока сообщения РФ — Украина составляет 1,3 млн пассажиров, или 63,7%», — заключили в компании.

6 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией, не дожидаясь решения органов центральной власти. По его словам, если решения об отмене поездов в РФ не будет на государственном уровне, то «это произойдет объективно». Такие выводы он сделал со ссылкой на данные о сокращении пассажиропотока за 2018 год на 20%.

В 2018 году были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. В феврале 2019 УЗ заявила также о сокращении периодичности курсирования пассажирских поездов в РФ из Одессы и Харькова. В то же время, по данным компании, рейсы из Киева в Москву остаются востребованными и их расписание меняться не будет. Сейчас между столицами ежедневно курсируют два поезда, все билеты на них реализуются.

Одновременно в прошлом году между городами России и Украины был отмечен значительный рост автобусных рейсов. Поездка на автобусе вдвое дешевле, чем на поезде.