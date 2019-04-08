Выборы
//exit;
08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, Галичина, Скандал, Спорт, Транспорт, Украина
Просмотров:

Укрзализница в шоке: фанаты Карпат разгромили поезд Львов-Запорожье

250 фанатов львовских “Карпат” 6 марта разгромили три вагона поезда №120 “Львов – Запорожье”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило издание “Укрзализныци” “Магистраль”. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов – всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнюю одеяло и три огнетушителя”, – подсчитали железнодорожники.

Болельщики ехали в Александрию на матч кубка Украины против клуба “Ингулец” (Петрово), который “Карпаты” впоследствии проиграли.

Сотрудники железной дороги вызывали полицию почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из сотрудников правоохранительных органов не смог угомонить хулиганов.

Поврежденные вагоны нуждаются в ремонте.

Напомним, что владелец ФК “Карпаты” Петр Дыминский подозревается в совершении смертельного ДТП и скрывается за границей. ФК “Карпаты” с 24 очками находятся на 9 месте в чемпионате Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть