Укрзализница в шоке: фанаты Карпат разгромили поезд Львов-Запорожье

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

250 фанатов львовских “Карпат” 6 марта разгромили три вагона поезда №120 “Львов – Запорожье”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило издание “Укрзализныци” “Магистраль”.

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“Пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов – всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнюю одеяло и три огнетушителя”, – подсчитали железнодорожники.



Болельщики ехали в Александрию на матч кубка Украины против клуба “Ингулец” (Петрово), который “Карпаты” впоследствии проиграли.

Сотрудники железной дороги вызывали полицию почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из сотрудников правоохранительных органов не смог угомонить хулиганов.

Поврежденные вагоны нуждаются в ремонте.

Напомним, что владелец ФК “Карпаты” Петр Дыминский подозревается в совершении смертельного ДТП и скрывается за границей. ФК “Карпаты” с 24 очками находятся на 9 месте в чемпионате Украины.