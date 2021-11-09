«Укрзализнице» удалось электрифицировать 7 километров путей, это рекорд

Новости Украины

Если за последние восемь лет в Украине электрифицировали в среднем 3 километра железных дорог в год, то в этом году удалось электрифицировать 7 километров.

Об этом на форуме «Украина 30. Новая железная дорога» сообщил и.о. главы АО «Укрзализныця» Александр Камышин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 8 лет было сделано только 23 километра, это в среднем 3 километра в год. Мы с министром уже открыли на прошлой неделе новый участок с электрификацией на перегоне Черноморская-Береговая. Это 7 километров. Это немного. Но это тот проект, который удалось нашей команде при поддержке нашего инфраструктурного направления сделать за последние два месяца. И это уже вдвое больше, чем делали за год за последние восемь лет. Электрификация – это перевозки втрое дешевле, чем на дизель-поезде, и втрое меньше выбросов», – сказал Александр Камышин.

Для сравнения напомним, что в Крыму начата подготовка к электрификации железных дорог. Первый этап предусматривает работы на востоке полуострова на участках, прилегающих к мосту через Керченский пролив. Длина электрифицированных путей там составит 96,21 км.