«Укрзализницу» насильно банкротят, чтобы взять за бесценок

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешнее руководство «Укрзализницы» намеренно ухудшает качество и доступность пассажирских перевозок на самых прибыльных направлениях, чтобы уменьшить стоимость активов и выгодно провести приватизацию компании.

Об этом в своём интервью Ukrlife.TV заявил экономический советник, антикризисный менеджер Михаил Гагаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит сознательное разрушение экономики страны, ни к чему хорошему это не приведет. Никто не считает последствий, никто не считает эффект их действий.

Давайте возьмем небольшой временной срез, я сейчас постараюсь по памяти вспомнить какие-либо публикации под той или иной отрасли.

Ну вот, к примеру, – железнодорожное сообщение Украина-Москва. Поезда ходят из Днепропетровска, из Харькова на Москву, они являются убыточными, их надо сокращать. С другой стороны, есть выступление независимых экспертов на разных телеканалах, к которым я отношусь более доверительно нежели к высказываниям господина Кравцова.

Например, Евгений Червоненко, который был министром транспортной инфраструктуры, утверждал (и я ему верю), что эти пассажирские перевозки – самые выгодные.

Давайте посмотрим, как ходят поезда. Раньше ходили поезда, к примеру, Харьков-Москва фирменный поезд, там были «люкс», как обычно, купе и плацкарт. Сейчас он сборный – два вагона – Сумы, еще несколько вагонов – Харьков.

Я могу сказать, что грязнее и старее поездов не видел. То есть, сознательно делается все так, чтобы эти маршруты либо сократить, либо люди перестали ездить. Сознательно идет не улучшение (а ухудшение) транспортной инфраструктуры для того, чтобы получить меньше средств.

Для чего это делается? Кабмин зарегистрировал проект о приватизации «Укрзализницы». То есть, сегодняшний набсовет и руководство отрасли выводят оборотные средства у госкомпаний и так или иначе ухудшают работу бизнеса и его состояние.

Для чего? Для того, чтобы купить это дешевле. Мы же прекрасно понимаем, для чего это делается – когда вы начинаете генерировать что-то, у вас сразу идет рост основных активов и, тем самым, дорожает компания», – резюмировал эксперт.