«Укрзализныця» отправила в бесконечный путь первый контейнерный поезд с экспортным грузом для Китая

28.09.2021 19:22 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Укрзализныця» запустила «первый в истории независимой Украины» контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина – Китайская Народная Республика.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поезд отправился из контейнерного терминала ЦТС «Лиски» в Киеве. В составе поезда 43 40-футовых контейнера с пиломатериалами. На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 000 километров по территории 4-х стран, ориентировочное время в пути – 18 суток.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, «Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами – поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата «море-железная дорога» будет одной из основных задач «Большого строительства» в ближайшие годы».

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александра Камишина, оптимальный транспорт для развития торговых отношений между Украиной и Китаем – это железнодорожные контейнерные перевозки.

«В середине сентября мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными», – отметил Александр Камишин.

Хотя перевозки действительно осуществляются, их объем мал и не имеет особых перспектив роста, отметил экономист Александр Охрименко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

«При Порошенко был запущен такой же прожект, идея там, что Украина может стать некой альтернативой России по транспорту в Европу из Китая. Эту идею уже давно обсуждают, вспоминают, она популярная. Украинская власть пиарит этот проект. Но если посмотреть на результаты, то они довольно слабенькие. Украина очень мало заработала на этом проекте, поскольку объёмы перевозок очень мизерные. По этому маршруту действительно что-то возят, но возят так мало, что хвастаться пока что нечем. Предполагалось, что удастся сделать большой транспортный хаб, забрать перевозки в России, но на практике ничего толком не получилось», – сказал экономист.

Сама по себе идея возить контейнеры через четыре страны и два моря глупая, поскольку гораздо дешевле возить их через Россию.

«Гораздо проще и дешевле возить контейнерами через Россию. Во-первых, не надо перезагружать контейнеры с поездов на корабли в Черном и Каспийском море и наоборот. Во-вторых, не надо проходить таможни нескольких стран – Грузии, Азербайджана, Казахстана», – подытожил Александр Охрименко.