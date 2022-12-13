«Укрзализныця» подошла к неизбежному дефолту

13.12.2022  10:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Транспорт, Украина, Финансы


Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг украинской железной дороги с ССС до С (дефолт неизбежен).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», агентство сообщило в своем официальном релизе.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг украинской железной дороги с ССС до С...

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Причиной изменения рейтинга стало обращение «Укрзализныци» к кредиторам с просьбой отсрочить на 24 месяца погашение по своим евробондам, по которым нужно было рассчитаться в 2024 (почти 600 миллионов долларов) и 2026 (300 миллионов) годах.

«Fitch рассматривает ходатайство как обмен проблемного долга (DDE) в соответствии со своими критериями, учитывая, что предложенная реструктуризация предусматривает существенное сокращение сроков и проводится во избежание неплатежеспособности», – отмечает агентство.

Там убеждены, что позиция ликвидности «Укрзализныци» ограничена и недостаточна для покрытия процентных платежей по LPN в долларах США со сроком погашения в январе 2023 года при отсутствии дальнейшей поддержки со стороны государства, которое не может предоставить компании необходимые для проведения выплаты средства.

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