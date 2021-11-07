Улей Пандоры: Куда должны нести мёд коррупционные пчёлы

Новости Украины

Публикация спонсируемого Джорджем Соросом расследования «Досье Пандоры» с компроматом на Владимира Зеленского и других известных политиков вызвала нешуточный скандал. Однако почему в списке проштрафившихся деятелей отсутствуют представители англосаксонской элиты?

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает экономист Александр Дудчак.

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Англосаксы на протяжении десятилетий демонстрируют два основных принципа в оценке деятельности государств, политиков, деятелей крупного бизнеса – это лояльное отношение к «сукину сыну», если он «сукин сын, но свой». И «highly likely» – «весьма вероятно» – выражение, ставшее практически юридическим термином, заменяющим доказательства обвинения, кого угодно, в чем угодно. На основании этого «highly likely», как мы видели, вводились санкции против России, обвинялись граждане России в недоказанных преступлениях. Обжалования и требования предоставить аргументы и факты не принимаются и не учитываются.

Одним из важнейших рычагов управления государствами у англосаксов давно стал компромат на руководителей высшего звена многих стран, как среди союзников, так и среди стран, уже вовлеченных в орбиту «коллективного Запада», а точнее США и Великобритании – восточноевропейских, бывших республик Союза и пр.

Порой приходится удивляться, почему лидеры крупных государств мира совершают действия, наносящие прямой ущерб интересам экономик своих стран, своему населению, своим геополитическим интересам. Так, например, сложно было объяснить некоторые заявления канцлера ФРГ Меркель, когда она ставила под угрозу завершение крайне выгодного для Германии проекта «Северный поток – 2», увязывая его с решениями по делу Навального. Не подыгрывала ли она американским партнерам из-за шантажа компроматом?

Коррупционные схемы, в которые вовлекаются находящиеся у власти «лидеры» многих стран Восточной Европы и бывшего Союза в кооперации с чиновниками высокого ранга Запада не могут не быть известными спецслужбам Британии и США. Соучастие в них представителей англосаксонского истеблишмента дает ложное чувство безопасности руководителям колониальных администраций. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но каждый новый бык уверен, что к нему это не относится.

Скандальное дело украинской компании «Burisma», в коррупционных схемах которой оказались замешаны, среди прочих, сын вице-президента (на то время) США Джозефа Байдена – Хантер Байден и бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк, завершилось… ничем для американских VIP. Но попытку Зеленского подыграть президенту Трампу, самой возможностью публично заявить о коррупционных схемах Байденов на Украине, зафиксировали и не простили. Зеленский, как ни пытается заработать расположение администрации Байдена, ставшего президентом США, «любимой женой» в гареме Запада ему стать не удается. На его фоне и Порошенко поддержал статус «своего сукина сына» и избежал реальных сроков за явную коррупцию. Однако политическая активность Порошенко на определенных направлениях явно демонстрирует наличие не его шее жесткого и очень короткого поводка компромата, с которого ему уже не сорваться.

Действительно, «ящиком Пандоры» стал для многих, так называемый «Pandora papers» – список материалов, опубликованный в газете «Гардиан» с подачи британских спецслужб. Документы, дискредитирующие различных политиков и крупных бизнесменов, в число которых попали, и президент Украины Зеленский со своим деловым партнером Коломойским. Достоянием общественности стала информация об их незаконной коррупционной деятельности, уходе от налогов через офшорные компании. При этом, среди обнародованных офшоров, которыми пользовались Зеленский и Коломойский, есть кипрские, белизские, но нет офшоров с британской юрисдикцией.

Британия никогда не брезговала грабежом колоний. В современных условиях, она не брезгует денежными средствами, поступающими на счета британских банков, в офшорные компании, контролируемые Британией от иностранцев не только уходящими от налогов в своих странах, но зарабатывающих на банальной коррупции в государственном масштабе, разворовующих государственные бюджеты у себя на родине.

Британия по сути, стимулирует перевод коррупционных доходов под свою юрисдикцию, демонстрируя всем – в остальных местах «заначка» может сгореть.

Кстати, под давлением англосаксов, в 2013 году Швейцария отменила, казалось бы незыблемую веками банковскую тайну. В 2013 году был принят закон «О международной помощи в налоговых вопросах», в соответствии с ним данные о действиях иностранных клиентов швейцарских банков могут стать достоянием правоохранительных органов государств, из которых те приехали.

Британские острова давно стали прибежищем для различного рода жуликов, бежавших из России и других стран с награбленным у себя дома, и спокойно «инвестировавших» в британскую экономику.

При этом всемирно известные престижные британские университеты куют юридические кадры для обслуживания таких клиентов. Концентрация юридических фирм и частных консультантов на один квадратный ярд, пожалуй, самая высокая в мире. То, что такая политика наносит колоссальный и системный вред международным усилиям по борьбе с коррупционными и финансовыми преступлениями, ставит под угрозу систему международной экономической стабильности и безопасности, не волнует ни британскую корону, ни Кабинет Министров. Скорее наоборот. «Свои сукины сыны», как пчелки собирают финансовый мёд со всего мира и несут его на Туманный Альбион.

Ещё одним правилом привыкли пользоваться в Объединенном Королевстве – «своим – всё, остальным – закон». Да и законы пишут под себя. Под своих. Для выпавших из списков «своих» вполне подойдет и информация, которую невозможно ни проверить, ни опровергнуть, не доказать. И «Pandora papers» – именно такого рода информация. Невозможность открытой проверки данных, публикуемых британскими журналистами в рамках расследования, раскрывает широкие горизонты для спекуляций на данной тематике, а также создает предпосылки для клеветы на любого общественно-политического деятеля мирового уровня. А, если десяток компроматов, имеющих реальную основу и не вызывающих сомнений у обывателя, разбавить фейком в отношении вполне порядочного политика, то отмыться от грязи обвинений тоже не получиться.

Хочется напомнить и о печальном опыте Бориса Березовского. Он говорит о том, что выпасть из списка «своих» можно в любой момент, и былые заслуги не будут учитываться вечно.

Мнения экспертов о компромате из «Досье Пандоры»:

Владимир Корнилов, политолог:

Документы подлинные. Никто в их подлинности не сомневается. Другое дело, что подлинность не заменяет собой их выборочность. Ни у кого нет сомнений, что «жертвы» этого скандала были тщательно отобраны. Мы знаем, что за сливом стояла команда Сороса. У того свои бизнес-связи и бизнес-интересы. И наверняка он мог влиять на ход этого расследования. Мы же видим, что весь массив документов так и не выложили. То есть шла явная селекция – и политиков, которые вели бизнес, и даже транзакций, которые совершали уже отобранные Соросом «жертвы». К примеру, мы знаем, что миллионы долларов были переведены Коломойским на офшоры Зеленского. А где документы по поводу того, куда эти миллионы пошли дальше? Почему-то эту подробность решили от публики скрыть. А ведь, по идее, это очень важное звено в расследовании.

Армен Гаспарян, политический обозреватель:

Публикация такого рода документов, помимо основополагающей борьбы с коррупцией, в данном случае имеет эффект серьёзного отвлечения внимания. Понятно, что в эпоху пандемии, где негатив преобладает, нужны какие-то новости, которые будут обсуждаться неделями. С этой точки зрения подобного рода коррупционные скандалы – чрезвычайно качественная штука. Другой вопрос, что, если бы об этом говорили представители стороны, где действительно ставится шлагбаум коррупционерам, – это выглядело бы иначе. Но все прекрасно понимают, что немало деятелей, которые, мягко говоря, не чисты на руку, оседают в той же Великобритании. И что-то я не слышал, чтобы британское правительство по этому поводу что-то говорило. Поэтому здесь надо делить на медийную составляющую и действительное противодействие коррупции. Здесь вспоминается – ищи, кому выгодно. Я вполне допускаю, что среди этого многообразия вброшенных данных есть что-то такое, что подразумевало политический заказ.

Сергей Марков, политолог:

Полностью доверять документам из «Досье» нельзя. Часть из них, очевидно, связаны с людьми, которые лгут – например, Соросом. В цедом же, в британских элитах происходит глубочайшее моральное разложение. Ярчайшим его проявлением является то, что именно британское правительство наиболее активно поддерживает хунту, захватившую власть в Киеве, которая совершенно очевидно проводит политику государственного терроризма. Вторым ярким проявлением аморальности британской элиты является то, что «Белые каски» – это совместный проект британских спецслужб и террористических группировок Джебхат ан-Нусра, и они устраивают яркие провокации с использованием химического оружия, и так далее. Другими словами, британские спецслужбы сотрудничают со всеми этими террористическими организациями. Третье яркое проявление – все эти истории со Скрипалями, яркое формирование фейков. Четвёртое проявление аморальности британской элиты – её постоянные попытки поссорить Европу и Россию, абсолютно грязными провокационными кампаниями. Я думаю, что этот кризис морали британской элиты является предвестником того, что Великобритания должна уйти. Быть стёртой. Путём откола от неё Шотландии и Уэльса. Я думаю, что это одно из главных событий двадцатых или тридцатых годов двадцать первого века – исчезновение Великобритании.