«Улетел с инфарктом»: «аполитичному» Данко не дали спеть в Кишинёве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдавские власти не пустили в страну российского певца Данко, у которого должен был состояться концерт в Кишиневе 9 октября. Вместо этого – артиста продержали двое суток в аэропорту.

О своих проблемах Данко рассказал в личном блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.

«Приехал в Молдову, мне отказали. Говорят, идите в жопу. Видите? Не пустили меня. Почему? Непонятно. Сейчас придет инспектор, будут разбираться. Опасный я», – сказал Данко.

Певец даже не мог приобрести себе еды: его карточки молдавские терминалы не принимали. Подкармливать артиста пришлось организаторам концерта.

Происшествие вызвало недоумение у молдаван. Ранее в Молдову не пускали российских политиков, политологов и журналистов, но Данко аполитичен. Внимательные пользователи интернета нашли разгадку на шапке певца. Там стоял фабричный логотип какой-то фирмы производителя с буквой Z, которая была законодательно запрещена в Молдове после начала СВО на Украине.

По окончании путешествия Данко стало плохо, и он едва не получил инфаркт. Из Кишинева певец направился в Санкт-Петербург. Сначала на самолете в Ереван, оттуда – в Москву, следом – в северную столицу. До этого, чтобы добраться в Молдову, Данко двое суток ехал на поезде из Крыма в Москву, летел в Ереван, оттуда – в Кишинёв.

«Он пять дней не спал в нормальной кровати, да еще и перенервничал в аэропорту, давление поднялось. Ему сильно потрепали нервы. Над ним ведь просто издевались! В итоге в Питер Саша добрался истощенный, в очень плохом состоянии», – рассказала жена певца Мария Силуянова.

А вот у другого российского артиста бежавшего в Израиль Михаила Шаца никаких проблем с концертом в Кишиневе не возникло. Что уж говорить об украинской группе «Океан Эльзы». Ради ее концерта мэрия молдавской столицы предоставит зрителям лучший зал.

Инцидент с Данко пояснил начальник управления искусств и творческих индустрий министерства культуры Молдовы Борис Кремене.

«У нас нет цензуры, но у Молдовы очень четкая позиция в отношении войны в Украине. Молдова осуждает эту агрессивную войну, вот почему артисты, поддерживающие этот режим, не приветствуются и даже не рискуют приезжать, потому что знают эту позицию. Их не принимают ни власти, ни публика. У нас есть пятая колонна, которая открыто поддерживает эту войну на Украине, и, соответственно, эти артисты призваны укреплять ей силы», – вещал Кремене.