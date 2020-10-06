Улетевший Навальный обещает вернуться

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный российский блогер Алексей Навальный, которого якобы отравили боевым веществом «Новичок», намерен вернуться в Россию не позднее, чем через два месяца.

Об этом он заявил в интервью своему либеральному коллеге Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В планах восстановление. Не знаю, на сколько процентов получится. Никто не знает. Но потом я вернусь. Я спрашиваю врачей, сколько времени понадобится, чтобы у меня не дрожали руки, и я был окей, они отвечают: мало опыта на эту тему. Они посмотрят и скажут сколько: три недели и два месяца. Год я почти исключаю. Точно нет. Но два месяца вполне может быть», – сказал Навальный.

Он не смог сразу ответить, сколько лет ему было в 1999 году, и сколько будет в 2036-м, и признался, что на подобные вопросы ему сложно отвечать.

«Судя по всему, Алексей Навальный решил не возвращаться в Россию в конце октября 2020. По-видимому, повестка его деятельности на Родине после триумфального возвращения еще не сформирована. К тому же в Европе легче обсудить возможное сотрудничество с представителями западных элит в области всевозможных санкций. Потому торопиться с возвращением – неразумно», – прокомментировал интервью в своем телеграм-канале политолог Станислав Белковский.

Член тайной организации, управляющей миром, профессор Валерий Соловей полагает, что российские власти не допустят возвращения блогера.

«Я думаю, что он непременно попытается вернуться в Россию, хотя власти РФ делают все возможное, чтобы показать, что он нежелателен. Это и арест его квартиры, и публичное заявление Пескова (пресс-секретарь президента РФ – ред.) о том, что Навальный связан с ЦРУ. Могу сразу сказать, что у Кремля в этом никогда сомнений не было. Но публично об этой связи не говорили.

И я не удивлюсь, если в закон о гражданстве будут сейчас внесены поправки, которые дезавуируют конституционную норму о невозможности лишения гражданства. Под сурдинку с Навальным туда попадет Ходорковский и еще несколько человек», – сказал Соловей в интервью youtube-каналу «ГлавТема Народ».