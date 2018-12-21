“Улетный приход”: в “Церкви Порошенко” озвучили фантастическую статистику

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Новосозданная неканоническая “Православная Церковь в Украине”, подчиняюшаяся патриарху Варфоломею насчитывает 7 тысяч приходов.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава новой структуры, “митрополит Киевский и всей Украины” Епифаний, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Сейчас объединенная Православная церковь Украины насчитывает приблизительно 7 тысяч приходов. Но я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний», — сказал он.

Епифаний также сообщил разработанный властями механизм перехода приходов из канонической церкви в его структуру: община должна провести собрание и определиться путем голосования. После этого верующие должны обратиться к местному архиерею или к местной власти, которые расскажут о дальнейших действиях для перехода в “ПЦУ”.

Отметим, что цифры, озвученные Епифанием носят откровенно фантастический характер, поскольку согласно официальной украинской религиозной статистике обе обьединившиеся 15 декабря неканонические юрисдикции – УПЦ КП и УАПЦ совокупно имеют чуть больше трех тысяч приходов на двоих. А из канонической УПЦ в “Церковь Порошенко” перешло только двое архиереев, “отжавших” под себя всего лишь два храма, обьявивших о переходе в “ПЦУ”. Один храм находится в Виннице, а другой в Киеве- в спальном массиве Теремки. Откуда взялись еще почти 4 тысячи приходов у “Церкви Порошенко2 – непонятно.