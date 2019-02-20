Уличённый в воровстве идей Путина технолог Порошенко понёс ахинею в эфире ТВ

20.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава избирательного штаба Петра Порошенко, депутат Верховной Рады, политтехнолог Игорь Грынив не смог дать внятного ответа насчёт того, почему предвыборные лозунги украинского президента так напоминают старую рекламу российского лидера Владимира Путина.

Грынив неудачно попытался оправдаться в эфире близкого к администрации президента телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, никто ни у кого не воровал. Более того, знаете есть такой принцип неопределенности Шредингера. Есть ли кот в черной комнате, или его нет, живой он, или мертвый. Тут классический принцип неопределенности – воровали или не воровали, и вообще была ли такая реклама. Никто из присутствующих, я думаю в этой студии, и присутствующих, я думаю, никогда не видели этой рекламы у Путина.

Если это попытка дестабилизировать штаб Порошенко, то она неудачная. Если это попытка ввести в обман избирателей, то я думаю, то тоже неудачно.

Чем ближе к выборам, то приходит понимание общее, что кандидатов действительно много, а президент один. Человек, который способен исполнять эти полномочия эффективно, полноценно, профессионально, на самом деле один», – заявил Грынив.

Ранее президента Украины Петра Порошенко уличили в использовании того же лозунга, который был у президента РФ Владимира Путина во время его предвыборной кампании в 2012-м году.