В Болгарии зима началась с уличных беспорядков, погрома офиса правящей партии и столкновений с полицией в столице.

Формальный повод – толпа требовала отменить бюджет на 2026 год (правительство его уже отзывает под давлением). Однако у населения «накипало» уже давно, рассказала «ПолитНавигатору» журналистка из Болгарии Ася Зуан.

«Мы находимся в капкане Европейского Союза и НАТО. Нас тащат в еврозону, предлагая отказаться от национальной валюты – болгарского лева и перейти с 1 января на евро. Если мы примем евро, весь бюджет Болгарии уходит сразу под руководство Европейского Центобанка, и только они будут решать, как распределять наши деньги. Судя по тому, как Зеленский все время клянчит деньги у Европы, мы все прекрасно понимаем, на что будет тратиться бюджет, и мы категорически против. Нам не разрешают провести демократический референдум по такому фундаментально важному вопросу. Мы видим, как Европа становится на военные рельсы, заявления большинства так называемых европейских элит направлены на то, что необходимо вооружать дальше Зеленского. У нас планирует Германия строить два огромных военных завода – один пороховой, другой для беспилотников», – сказала Зуан.

По ее словам, политтехнологи власти пытаются дискредитировать протесты.

«Определенные круги у нас знали, что у нас назревает недовольство. И они решили, так сказать, оседлать этот народный гнев. На протестах были запущены футбольные фанаты, ударные группы, которые должны были совершить провокации. Это была заранее запланирована акция-заготовочка».

Колониальный режим уводит протест от главной сути, пытаясь представить его как разборки конкурирующих партий.