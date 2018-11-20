Уличные боевики вышли из-под контроля Авакова

20.11.2018, Харьков, Артур Манцевич

В Харькове группа украинских штурмовиков избила своего бывшего «побратима», экс-командира нацроты «Восточный корпус» Олега Ширяева. С тех пор, как этот недавний помощник главы облгосадминистрации больше не возглавляет местную ячейку «Нацкорпуса», с ним происходят странности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Справка «ПолитНавигатора»: Ширяев был командиром роты особого назначения МВД Украины «Схидный корпус» – «добровольческого объединения» националистов, патрулировавшего дороги в области и участвовавшего в «АТО».

В августе 2015 года Ширяев возглавил штаб неонацистского «Гражданского корпуса «Азов» в Харьковской области, а затем – областное отделение созданной на его основе партии «Национальный корпус». Таким образом, Ширяев был здесь представителем небезызвестного «белого вождя» Андрея Билецкого, перебравшегося из Харькова в Верховную Раду.

Однако вскоре между Билецким и Ширяевым начался разлад: на почве обоюдных обвинений в рейдерстве последний покинул партию. 20 апреля 2016 года, в день рождения фюрера, тогдашний харьковский губернатор Райнин назначил Ширяева своим советником. Однако новый губернаторша Светличная вскоре потеряла к нацисту всякий интерес и вывела из советников.

Вот что на своей странице в «Фейсбук» написал сам пострадавший: «Посетил «Локомотив», где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку».

Он свидетельствует, что среди нападавших были Максим Жорин, Сергей Величко, Александр Волков, Константин Немичев, Артем Субочев и Петр Гулько.

«Бокс – спорт благородных джентльменов. Но это не касаются представителей Национального корпуса, которые не имеют ничего общего с боевым духом, стойкостью и храбростью. Только боязливые шакалы нападают стаей! Надеюсь, народ Украины окажет достойную оценку поведению представителей этого движения! С нами Бог!», — подытожил экс-предводитель местных штурмовиков.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области подтверждают факт драки. Дело было квалифицировано по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

По мнению оставшихся в партии штурмовиков, после ухода Ширяева из «Национального корпуса» в сентябре 2017 года его организация была замечена в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и иных незаконных действиях под прикрытием областной власти. В ответ Ширяев обвинил своих бывших соратников в коммерческом рейдерстве и призвал не верить «брехне» депутата Верховной Рады и почетного командира полка «Азов» Андрея Билецкого.

На данный момент экс-командир «Восточного корпуса» является фигурантом уголовного дела. В сентябре он был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за попытки рейдерского захвата элеватора, где произошла массовая драка со стрельбой. Тогда правоохранители задержали 23 человека из числа атаковавших предприятие, в том числе Ширяева – бывшего работника МВД.

Ему было объявлено о подозрении о хулиганстве. Кроме того, Ширяеву инкриминируются ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 347 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога). 13-14 сентября подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

9 ноября Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей Ширяева до 12 декабря, однако определил залог в размере 1 млн 4 340 грн. Залог внесли неназванные «третьи лица», и он вышел из СИЗО.

Казалось бы, произошла внутривидовая разборка среди выходцев из «Азова», однако… Она случилась на фоне потери этой публикой монополии на харьковскую улицу. Теперь там можно увидеть и правосеков, и атошников-антикоррупционеров, и осмелевших хунвэйбинов из «Свитанка» и прочей националистической молодежи. Вся эта публика уже нелояльна министру Авакову и имеет совсем другие «крыши».

Но при всём при этом свободы для обычных людей, инакомыслящих с точки зрения нынешнего режима, – в Харькове не прибавилось.