Улицкая: «Мои гонорары идут на Украину»
Бежавшая на Запад и до сих пор не признанная иноагентом писательница Людмила Улицкая переводит гонорары за свои книги, проданные в России, на Украину.
Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В России мои книги пока издают. В магазинах их продают, запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут на Украину», – сказала Улицкая.
Она входит в организацию «True Russia» («Настоящая Россия»), которая признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией на территории России.
Своими целями «трурашисты» объявили «оказание помощи пострадавшим от войны на Украине, беженцам и тем, кто не захотел оставаться в путинской России или был вынужден бежать от политических преследований». За год они собрали более миллиона фунтов стерлингов, которые были переведены британскому Комитету по чрезвычайным ситуациям (Disasters Emergency Committee, DEC).
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