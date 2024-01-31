Улицкая оправдывает покушение на Прилепина, которого человеком не считает

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Бежавшая на Запад и до сих пор не признанная иноагентом писательница Людмила Улицкая отказала своему коллеге писателю-патриоту Захару Прилепину в праве называться человеком.

Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).

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Они позвонили ей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он давно уже отрекся от звания человека. Поэтому давайте оставим Захара Прилепина в стороне, потому что я знаю десятки литераторов, которые разделяют мою позицию, а таких, которые разделяют позицию Прилепина, я просто не знаю», – сказала Улицкая.

На вопрос «Ермака» про покушения и убийства российских писателей, журналистов, активистов, она ответила:

«У вас есть на это право».

Прилепин пока никак не отреагировал слова Улицкой, но он вспоминал ее в декабре, когда комментировал пранк с писателем-иноагентом Дмитрием Быковым.

«За их сознание стало страшно. И ещё столь же высокий уровень — назовём это интеллектуальной беззащитности — явили они. Они еле думают, а большинство мыслей — очевидные, скучные, стыдные», – написал тогда Прилепин в своем тг-канале.