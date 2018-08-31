31.08.2018, Ужгород, Владимир Гладков
 
Закарпатье, Местная власть, Скандал, Украина
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Улицу Льва Толстого хотят переименовать в честь украинского нациста



Местные власти Ужгорода хотят присвоить улице Льва Толстого имя скончавшегося недавно расиста, русофоба, антисемита и украинского националиста Левко Лукьяненко.

Петицию о переименовании опубликовал на своей странице в Facebook лидер националистического движения «Карпатская сечь» Тарас Деяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Лукьяненко начал борьбу за независимость Украины еще в 1950-х годах, получив за это 27 лет по приговору суда.

“Левко Лукьяненко поставил точку в истории нечеловеческого советского режима – написал Акт провозглашения независимости Украины, с которого и началась современная история нашего государства. В декабре 1991-го на референдуме этот документ поддержали более 90% граждан Украины. Именно такие герои наиболее актуальные для нашего времени, когда Украина обороняется от российской агрессии», – говорится в петиции.

«Назвать улицу Льва Толстого – это самое малое, что мы можем сделать для достойного чествования памяти настоящего Героя Украины Левка Лукьяненко», – добавил Деяк.

Отметим, что уже в независимой Украине Лукьяненко требовал сохранить чистоту “украинской расы”, критиковал международное сообщество за приверженность принципам расового равноправия, обвинял еврейские СМИ в пропагандировании чуждого для украинцев образа жизни и регулярно выступал с одиозными русофобскими заявлениями.

Напомним, идеолог украинского национализма и «белой расы» Левко Лукьяненко в советское время был осуждён и приговорён к 15 годам тюрьмы. Скончался 7 июля 2018 года в Киеве.

Ранее журналист Максим Равреба рассказал о том, что Левко Лукьяненко был партийным карьеристом во времена СССР, а в своё время работал пропагандистом Райкома КПСС.

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