Улицу разведчика Кузнецова в Киеве переименовали в честь гитлеровского коллаборациониста

04.11.2021 17:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевский городской совет в рамках кампании по декоммунизации сегодня принял решение о переименовании двенадцати улиц и переулков украинской столицы.

С призывом поддержать инициативу выступил заместитель городского головы, секретарь Киевского горсовета Владимира Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как жить вдове или матери героя, погибшего на Донбассе от рук российских наемников или коллаборационистов, на улице Московской? Нужна ли нам улица Кузнецова, который с помощью терактов ликвидировал бойцов ОУН-УПА? Какой нарратив несет улица Костюка, советского партийного деятеля? Какой нарратив несёт улица Павленко, который в 1930-1933-х годах был одним из организаторов коллективизации, которая стала следствием голодомора. Кого мы с вами помним, погибших или их палачей?» – говорил Бондаренко.

«Киевский горсовет накопил ряд проектов решений по наименованию и переименованию еще с 2016 года. Это не популистские решения, а политика создания государства – возрождение самобытности украинского государства», – подчеркнул спикер.

Так, решением горсовета, улица легендарного советского разведчика Николая Кузнецова была переименована в улицу сотрудничавшего с нацистами в годы Великой отечественной войны писателя Олеся Бабия.

Улицу советского деятеля, председателя Киевского облисполкома Трофима Костюка превратили в улицу одного из авторов конституции УНР и ЗУНР профессора Отто Эйхельмана.

Улицу советского партийного деятеля Павленко переименовали в улицу поручителя армии УНР Кристины Сушко. Улица Народного ополчения стала улицей Святослава Храброго – киевского князя.

Улица Молодогвардейская стала улицей генерал-хорунжего армии УНР Владимира Сикевича.

Улицу Московскую в Жулянах переименовали в улицу Григория Гуляницкого, который был приговорён Богданом Хмельницким к смерти, однако бежал и подстрекал поляков к походу на Левобережную Украину.

Кроме того, в Киеве появился сквер имени погибшего на Донбассе в 2016 году боевика «Правого сектора» из Франции, оперного певца Василия Слипака.

Комментируя принятые решения, депутат Верховной рады Максим Бужанский на примере одного из переименований отметил тенденцию в целом.

«К 78 годовщине освобождения Киева от нацистов, Киевсовет переименовал улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия. Для справки, Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и чиновников оккупационной администрации во время Великой Отечественной. В свою очередь, Олесь Бабий прибыл в Украину вслед за нацистами в 1941 году, и покинул её вместе с ними в 1944-м. Кто как провел войну, история одной улицы», – написал депутат в своём Telegram-канале.