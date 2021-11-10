Улицу в Киеве планируют назвать именем террориста Джохара Дудаева

Новости Украины

В Киеве может появиться улица, названная в честь чеченского террориста Джохара Дудаева. Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший депутат Верховной рады, ныне депутат Киевсовета Леонид Емец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Емца, подобная инициатива зарегистрирована в исполкоме города и она будет реализована.

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«Двигателем такого рода процессов всегда были активные граждане. Вот, если есть активные, которые считают, что нужно – вот, у нас Джохара Дудаева, например, есть инициатива. Я думаю, что она будет реализована», – заявил Емец.

Примечательно, что на Украине есть уже три улицы имени Дудаева – в Ивано-Франковске, Львове и Хмельницком. Боевики праворадикальных организаций вроде УНА-УНСО в 1990-е принимали участие в войне на стороне подконтрольных Дудаеву сил сепаратистов. А после 2014 года оставшиеся в живых сторонники Ичкерии были задействованы Киевом в карательной операции против Донбасса.

Сам Дудаев был ликвидирован в 1996 году в 30 км от Грозного точечным ракетным ударом бомбардировщика Су-24. Спецслужбы вычислили его местонахождение по спутниковому телефону во время разговора с депутатом Константином Боровым. Погибли также несколько человек из ближайшего окружения.

В дальнейшем в СМИ часто появлялись версии, что Дудаев не погиб. Не признают его смерть и некоторые близкие родственники. Место захоронения скрывается.