Улицы Одессы обклеили рылом Фарион и призывом убираться в Россию

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…Хоть флажком с именем «хероя» не подтерлись и на памятник Пушкину не «надзюрылы», зато изгадили город по-другому.

Несколько дней одесситы недоумевали, кто обклеил улицы убогими листовками с мордами Фарион и ее могилизированного зятя с надписью «Московит уничтожает семьями», а также с указанием, куда русские должны уехать из своего русского города.

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Листовки касались мовы:

«Не знаешь? Не понимаешь? Не уважаешь? В поезд и «на Россию».

Или вот еще текст с листовки:

«Курсы изучения украинского языка для тех «украинцев», которые его не понимают».

Под ним мишень, как в тире, а посередине надпись: «Биться головой тут».

И далее инструкция:

«Плакат прикрепить старательно на стену. Стучать добросовестно головой в обозначенное место, пока не поймешь, что живешь в Украине и ты ее гражданин. Если сразу не поможет, попробовать еще».

Э-э-э, а почему не смешно? Все ясно — листовки оказались авторства самой Фарион, расклеенные мовными ведьмами из зондеркоманды «Робимо вам нерви», называющей себя «проектом для одесситов с одной «с». Гордящейся созданием «мема» «От тебя мое сердце пылает как Дом профсоюзов».

Вот как прокомментировала загаживание Одессы творчеством Фарион глава означенной помойки Катерина Мусиенко:

«К расколу общества, которым часто манипулируют враги Украины, привел только насильственно насажденный язык оккупанта. Перейдя на украинский язык, мы закладываем стратегический курс развития и становления фундамента для процветания сильной Украины в будущем. В этой новейшей Украине наши дети и внуки будут идти независимым путем без малороссийского бремени, будут всегда готовы дать достойный отпор российскому врагу, уничтожить его. Не хочешь видеть Украину смосковщенным выродком через 20 лет, общайся по-украински, начни с себя!».

Эта акция посвящена памяти Ирины Фарион и Василия Особы. Здесь размещены культовые плакаты авторства пани Ирины с методами борьбы с «непонимающими украинский язык», в народе просто ватой. Прекрасный расчет на «свой»/«чужой».

И правда, прекрасный, только «свои» ведь у таких, как Мусиенко, это симулякры. В Одессе, так точно.

Но дело и вот в чем — тупорылые акции, как и все у мовных зондеркоманд — всегда предшествуют принятию новых нацистских законов. Ведь ныне говорить исключительно на украинском закон обязывает официальные структуры плюс сферу услуг. А вот на кухни, в личные беседы и постели пока не залез. Пока.