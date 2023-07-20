Улов СБУ: в Одессе схватили соратника покойного Стремоусова

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В Одессе очередной улов. Гестаповцы отчитались о поимке «вражеского пропагандиста».

«Фигурантом является пророссийский блогер из Николаевской области, долгое время работавший на коллаборанта Стремоусова и фактически являвшийся его «правой рукой», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Напомним, что минувшей осенью замглавы администрации Херсонской области, именуемой на Украине оккупационной, Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП под Геническом.

Имя задержанного соратника чиновника не сообщается, однако пользователи соцсетей узнали в нем Александра Надежу, скандального блогера, не скрывающего, что не признает Украину как государство, тем не менее, оставшегося жить на подконтрольной Киеву территории.

Перемещаясь между Николаевской областью и Одессой, Надежа продолжал информационную деятельность на страницах и каналах в Youtube, Facebook, Instagram и Вконтакте с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

«На этих ресурсах он дискредитировал украинских защитников, призывал граждан уклоняться от призыва в силы обороны и призывал к захвату государственной власти в Украине», — говорят в СБУ, уточняя, что Надежа постоянно менял номера телефонов и адреса проживания, скрываясь под никнеймом «мужчина».

В СБУ уверены, что еще до начала войны он вместе с погибшим Стремоусовым организовывал «проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора».

В отчете также сказано, что «сюжеты пропагандиста подхватывали центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом позиции рядовых граждан».

Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области гестаповцы обнаружили ноутбук и пять мобильных телефонов якобы с поличным:

«Также изъята должностная инструкция информагентства Стремоусова, где ранее работал фигурант».

Блогеру вменяют три статьи Уголовного кодекса — «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Что в совокупности составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

Помимо справедливой ненависти к нацистскому украинскому режиму Надежа отличался и одиозными неоднозначными высказываниями, всячески привлекая внимание санитаров — например, призывал купаться в море во время минной опасности, участвовал в антипрививочных кампаниях и т. п., оставаясь при этом на свободе.

Так что остается загадкой, как он вообще не был пойман столько времени? Словно специально, чтобы СБУ успела накопать доказательную базу. Поэтому его подписчикам из Украины стоит помнить — когда гестаповцы «ведут» хоть сколько-нибудь значимых персон, в этот момент они следят и за вами, вашими комментариями и даже лайками.