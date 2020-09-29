Ультиматум Пашиняну: Изгнать «соросят», или никакой помощи от России

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Для того, чтобы Россия оказала помощь Армении в ситуации с Нагорным Карабахом, Москве нужно озвучить ряд требований в адрес Еревана. Например – отказ от работы в органах власти чиновников, ориентирующихся на США, создание новых российских военных баз и развитие русских школ в Армении.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил политолог Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По позиции России надо определиться. Если господа турки говорят, что это даже «не один народ-две страны», а такое заявление было, что это вообще «один народ», надо определиться со своим союзником. Он есть или нет. Или я с тобой, или я со всеми. Тогда сказать: «Нахрен ты мне нужен, такой союзник».

Значит, надо определиться. Первое – мы должны поставить свои условия Пашиняну (премьер-министр Армении, – авт.). Какие? Очень простые. Он сейчас об этом не хочет говорить – масса приезжают американских армян, которые занимают господствующие места в системе управления государством. Это план Сороса. А, скажи, в России нет толковых этнических армян, которые могут этим заняться? Есть, море. И они тогда бы ориентировались, понятно, что на Российскую Федерацию. Вот это сказать ему.

Второе сказать, я считаю, это будет правильно, что Гюмринской базы мало. Армения – это большой «авианосец», максимально приближенный к Ближнему Востоку. Может, тогда сделать две-три базы, в том числе для нашей стратегической авиации, не с Моздока чтоб летали, а еще южнее, ближе к ближневосточным целям.

Затем должны быть очень широкие возможности для распространения русского языка, СМИ и так далее.

«Соросята» должны быть изгнаны. В противном случае на кой черт нам этот Пашинин нужен», – заявил Багдасаров.