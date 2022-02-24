Ультиматум. У Зеленского есть 12 часов. ДНР приближается к Мариуполю

Власти Украины получили ультиматум, на размышления осталось12 часов, иначе Россия начинает новую фазу операции по денацификации Киева.

Об этом сообщил политический обозреватель Армен Гаспарян.

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Тем временем, Украина рискует уже в ближайшее время потерять Мариуполь.

«Подразделения Первого армейского Корпуса ДНР во взаимодействии с российскими частями трудно, с потерями, но продвигаются в сторону Мариуполя. Близится наступление темноты, по естественным законам движение замрёт до утра, но свою дневную задачу мы выполнили – противник не отвёл ни одной части из района сосредоточения на перехват российских сил, двигающихся из Крыма на Мелитополь и дальше», – сообщил Александр Ходаковский, экс-глава совбеза ДНР.