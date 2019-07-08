Ультиматум Зеленскому. Нацисты угрожают сорвать российско-украинский телемост

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

12 июля между Украиной и Россией состоится телемост. Его проведут телеканалы «Россия» и NewsOne, заявил в своем блоге украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, телемост является «акцией российской пропаганды» и предвещает «реванш пророссийских сил».

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«За 9 дней до дня голосования состоится акция прямой пророссийской пропаганды. При том, что у Порошенко уже напомнили: финансируемые из бюджета страны-агрессора телеканалы, входящие в структуру Федерального государственного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», согласно указу Президента Украины Петра Порошенко №549 / 2015 от 2 сентября 2015 года «О применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» запрещены к трансляции в Украине.

По ним действует норма об «ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования». До «телемоста» осталось 4 дня. Интересно, успеют ли соответствующие государственные органы совершить действия во исполнение украинских законов? Или в пятницу начнется массовое возвращение российских телеканалов в украинский эфир (так можно гарантировать, что первый успех станет прецедентом и начнет возвращать ситуацию с российскими телеканалами в Украине по состоянию до 2014 года?)», – заявил Голобуцкий.

Украинские националисты уже грозят массовыми беспорядками и расправой над организаторами телемоста в случае, если его не запретит президент страны Владимир Зеленский. В своем видеообращении по этому поводу заявил основатель неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

«Мы хотим поговорить с нашим президентом. Спросить его – он президент Украины или кто? Сейчас есть абсолютно абсурдная, позорная и недопустимая ситуация, когда оккупация проходит уже не на территориях, не на поле боя, а просто в телевизионном эфире. Мы – патриоты, ветераны – выходим завтра, чтобы сказать простую вещь: господин президент, у вас есть сутки, чтобы решить ситуацию и не допустить такого эфира. Не допустить телевизионной оккупации.

Если за сутки вы не справитесь или не захотите с этим справляться, то мы возьмем эту обязанность на себя. Слава богу, у нас есть большой опыт успокоения «ваты» на востоке в 2014 году. Я могу сказать одно: этого позора в украинском эфире точно не будет», – заявил Билецкий.

Отметим, что ведущими телемоста от канала «Россия 24» будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, от NewsOne – Василий Голованов и Елена Кирик.