Ультраправые в Европарламенте не смогли договориться и разругавшись, раскололись на три группы

Сергей Рыжов.  
11.07.2024 12:42
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, ЕС, Политика, Скандал


Занявшая второе место на выборах в Европарламент в ФРГ ультраправая партия “Альтернатива для Германии” создаст свою группу в Европарламенте, она будет третьим по счету обьединением правых евроскептиков в ЕП.

Как сообщил изданию Tageblatt один из членов новой фракции, кроме немцев  в нее войдут 28 депутатов из ультраправых партий Болгарии, Франции, Литвы, Польши, Словакии, Испании, Чехии и Венгрии. Называться новая группа будет “Европа суверенных наций” (Europe of Sovereign Nations).

Занявшая второе место на выборах в Европарламент в ФРГ ультраправая партия “Альтернатива для Германии”...

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Кроме того, стало известно, что по просьбе венгерских националистов из партии “Наша Родина” во вступлении в группу отказали румынским ультраправым консерваторам из партии S.O.S. Romania. Такая вот нежная дружба между евроскептиками обеих стран.

Созданию новой группы предшествовал скандал  с исключением АдГ  из ультраправой  правой группы “Идентичность и демократия” в Европарламенте. Причиной стали обвинения в адрес лидера списка АдГ Максимилиана Кра.

Он, в частности, является фигурантом расследования спецслужб ФРГ о российском и китайском влиянии в Европе. Также несостоявшихся соратников Кра расстроили его слова о том, что  “не все, кто носил форму СС, были преступниками”. После выборов сама АдГ исключила Кра из своей парламентской группы, но осадлчек, как говорится, остался.

Как отмечает Reuters, группа с доминантой АдГ станет третьим объединением крайне правых в действуюшей каденции Европарламента – наряду с “Патриотами за Европу”, куда входит французское “Национальное объединение” Ле Пен-Барделла, венгерская партия Виктора Орбана ФИДЕС, Австрийская партия свободы и чешское движение АНО бывшего премьера Андрея Бабиша. АдГ в эту группу брать отказались.

Еще одна правая группа – “Европейские консерваторы и реформаторы”, возглавляемая премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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