Улучшенные Россией иранские новинки наводят панику на ВСУ

Игорь Шкапа.  
23.11.2023 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия серьезно улучшает, модернизируя военную продукцию производства Ирана, которая используется в ходе СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Россия серьезно улучшает, модернизируя военную продукцию производства Ирана, которая используется в ходе СВО. Об...

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«И наш враг, и его союзники продолжают улучшать свои средства воздушной атаки. Видим, что в Иране представили модифицированный ударный беспилотник «Шахед», –  заметил ведущий.

Сославшись, на спикеров ВСУ, он говорит, что эти дроны могут стать более сложными для украинской ПВО.

«Более того вам скажу: то, что иранцы презентовали, в Украине даже летало. Этот дрон указывает на более глобальную проблему. Этот дрон есть результат базового концепта «Шахеда»-131 и 136, которые уже больше года терроризируют Украину. И результат работы российских инженеров, занимающиеся производством крылатых ракет.

Этот дрон имеет улучшенную систему навигации, лучшую маневренность. Плюс применены более прогрессивные материалы для фюзеляжа», – сказал эксперт.

По его словам, новый беспилотник стал сложнее и дороже.

«Проблема, которую должны понять наши западные партнеры, что авторитарная коалиция, которая противостоит демократической, объединяется и использует производственные возможности с технологиями. Это может перейти и в ракетную отрасль. Какие-то дешевые баллистические ракеты могут быть улучшены с использованием технологичного наследия, которое остается у русских», – опасается Крамаров.

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