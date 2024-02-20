Улыбчивая вдова возглавила кампанию Запада по непризнанию российских выборов

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Вдова мошенника и экстремиста Алексея Навльного призвала Совет ЕС по иностранным делам не признавать итоги президентских выборов.

Об этом она заявила на заседании Совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Вводите санкции. Накажите его так называемых “доверенных лиц” — их примерно 500 человек. Знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить», – сказала Навальная.

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«Не ведитесь на фарс Путина с выборами. Он не легитимен. Санкции? Да, но не просто широким жестом – а целенаправленно, по всем, кто кормится от руки режима. Россияне бегут от войны и диктатуры? Давайте поможем им на деле, а не словом», – написал он в своем тг-канале.

Экс-депутат Госдумы РФ иноагент Дмитрий Гудков утверждает, что «70 с лишним очень известных мировых политиков и просто известных людей типа Фрэнсиса Фукуямы» подписали петицию к западным правительствам с призывом не признавать российские выборы.

«Они могут признавать, не признавать, на ситуацию внутри страны это не повлияет. Это повлияет на то, что любые решения, которые Путин подпишет, будут изначально нелегитимны. И в случае смены власти в России любой следующий сможет обнулить это либо искать легитимность и договариваться с Западом», – рассуждал госизменник в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь».

Либеральный журналист Владимир Дергачёв считает, что кампания, затеянная Навальной, ни к чему не приведет.

«В международном праве нет понятия «признание выборов», а есть признание государств. То есть «признание выборов» это политический вопрос и ожидаемо, что отдельные страны, например, Украина и государства Прибалтики, официально заявят о том, что не согласны с итогами выборов и не считают Владимира Путина легитимным правителем. Но глобально не признавать Россию как государство и разорвать с ней вообще все контакты Запад не может», – написал Дергачёв в своем тг-канале.