Улыбнёмся, дадим воду – сразу вернутся: Карасёв считает крымчан несчастными идиотами

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Предложение главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамия возобновить поставки воды в Крым свидетельствует о начале попыток украинской власти найти правильный язык, на котором можно говорить об этой проблеме.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это власть нащупывает легитимный язык. Чтобы подойти к решению проблемы, надо найти правильный дискурс. Потому что сразу все рассыпается, если сразу без подготовки сказать: все, с сегодняшнего дня даем воду в Крым. Но как же – он оккупирован Россией и т.д.? Значит, надо найти правильный подход, дискурс, как это объяснять.

А это зависит от того, как вообще подходить к этой проблеме. У нас есть эмпатия, сочувствие к жителям ОРДЛО и Крыма, к тем проблемам, с которыми они столкнулись? Или мы видим там только агрессора, который аннексировал полуостров, и какую-то территорию? Давайте с этого начинать. Если в Крыму живут наши граждане, у нас должна быть эмпатия к ним – не оставлять их в беде», – озаботился Карасев.

При этом бывший советник Ющенко на всякий случай ввернул украинский пропагандистский штамп о якобы вынужденном голосовании крымчан за присоединение к России.

Нам что нужно? Возвращать этих людей. Мы через блокаду будем это делать? Или все-таки начинать борьбу за души? Если они будут знать, что мы специально не даем воду, чтобы наказать крымчан за то, что они так живут (потому что у них выбора не было), мы никогда не вернем этих людей в Украину.

Зачем тогда говорить что надо возвращать Крым? Как его тогда возвращать? Можно ждать 50 лет, пока Россия развалится и тогда он к нам вернется. Но я не думаю, что он так просто вернется. Или мы будем постепенно бороться за людей?

Тогда надо демонстрировать эмпатию, что мы не смотрим на них сквозь прицел, не смотрим на них как на ватников и неистинных украинцев. Мы видим в них граждан Украины и делаем все, чтобы постепенно вернуть их ментально», – рассуждает Карасев