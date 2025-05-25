Улюкаев объяснил, почему Набиуллина побеждает Силуанова
Минфин РФ постоянно спорит с Центральным банком РФ по поводу высокой ключевой ставки. Арбитром в этом споре выступает президент, и пока позиция ЦБ побеждает.
Об этом отсидевший 5,5 лет за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо понимать, что в России Центральный банк все-таки обладает не только конституционно, но и по факту большой степенью независимости и самостоятельности. Поэтому у ЦБ есть набор сильных аргументов. Поэтому сейчас и последнее время чашечка весов все-таки больше склонялась в сторону позиции Центрального банка», – сказал Улюкаев.
Сам он считает, что сейчас не время снижать ставки.
«С моей точки зрения, не время, хотя очень многие этого хотят и предпринимают соответствующие словесные интервенции в эту сторону. Должны сформироваться устойчивые ожидания на снижение. Устойчивые это не те, которые можно развернуть одной газетной статьей. Это базовая основная проблема», – утверждает Улюкаев.
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