Улюкаев объяснил, почему Набиуллина побеждает Силуанова

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Минфин РФ постоянно спорит с Центральным банком РФ по поводу высокой ключевой ставки. Арбитром в этом споре выступает президент, и пока позиция ЦБ побеждает.

Об этом отсидевший 5,5 лет за взятку экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что в России Центральный банк все-таки обладает не только конституционно, но и по факту большой степенью независимости и самостоятельности. Поэтому у ЦБ есть набор сильных аргументов. Поэтому сейчас и последнее время чашечка весов все-таки больше склонялась в сторону позиции Центрального банка», – сказал Улюкаев.

Сам он считает, что сейчас не время снижать ставки.