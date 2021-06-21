21.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
бизнес, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Ума не хватит»: Зеленскому не по зубам украинский олигархат – эксперт

Новости УкраиныТак называемый закон об олигархах не решит проблему коррупции системно, потому что крупный украинский...

Так называемый закон об олигархах не решит проблему коррупции системно, потому что крупный украинский бизнес давно научился обходить законодательные ограничения.

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Надо уничтожить эту систему. Смените до основания государственный аппарат, создайте вместо него другой, с другими правилами, и не надо будет бороться с олигархами, они исчезнут сами, как дым. Кто-то вообще уйдет с рынка. Если он не умеет вообще работать вне олигархических коррупционных схем, он вынужден будет уходить с рынка. А кто-то, имея большие активы, превратиться в простого человека. Самым главным регулятором будут закон и законность и рынок, конкуренция. То есть, олигархи исчезнут как явление.

Ничего этого я не вижу, а вижу другое. Когда у любого олигарха есть угроза, что тебя назначат олигархом, он будет обходить закон. У нас огромная традиция обходить закон. Например, если на него записаны активы, он распишет их между подставными лицами. Обратите внимание – два олигарха по одинаковой схеме владели медиаактивами – олигарх Медведчук, который владел «112», «Ньюзван», «ЗИК» которые так или иначе были отжаты в своё время с помощью власти у прежних владельцев.

Напоминаю – «ЗИК» отжали у Дыминского, «Ньюзван» один из владельцев, в сговоре с администрацией Рабинович, отжал у Мураева, который вынужден был потом создать «Наш», а «112» был отжат у бывших регионалов, если я не ошибаюсь. Но владел ли ими сам Медведчук, публичное лицо занимающиеся политикой? Нет, не владел, расписали на Козака. Могли расписать на кого угодно – на свата, брата на жену и так далее. Так они это и делают на самом деле.

Посмотрите на людей с активами. Сейчас власть будет приходите говорить: сейчас ты станешь олигархам давай договариваться, и
Человек будет договариваться. В принципе, наша власть всегда этим занималась.

Другой олигарх, который отжал у прежнего владельца Макеенко «Тонис», Петр Порошенко, превратил его в «Прямой», сделал своим собственным политическим активом. Но владел им Макеенко, Пётр Алексеевич всегда говорил – нет, это не мой канал. Но он вынужден был его своим признать, когда возникла угроза что его отберут. И что против него будут санкции?

Я не верю в закон про олигархов, он проблему не решит. Этот закон говорит о том, что нынешняя власть, президент, его команда – так и не разобрались в причинно-следственной связи: что такое олигархи, почему они возникли и как ситуацию можно изменить», – подытожил эксперт.


Напомним, 2 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрирован инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», который называют законом о деолигархизации. В нем ключевая роль в борьбе с олигархами отводится подконтрольному президенту СНБО. Одним из признаков олигархов, согласно законопроекту, является влияние последних на СМИ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть