«Ума не хватит»: Зеленскому не по зубам украинский олигархат – эксперт

21.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Так называемый закон об олигархах не решит проблему коррупции системно, потому что крупный украинский бизнес давно научился обходить законодательные ограничения.

Об этом в интервью телеканалу Politeka Online заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо уничтожить эту систему. Смените до основания государственный аппарат, создайте вместо него другой, с другими правилами, и не надо будет бороться с олигархами, они исчезнут сами, как дым. Кто-то вообще уйдет с рынка. Если он не умеет вообще работать вне олигархических коррупционных схем, он вынужден будет уходить с рынка. А кто-то, имея большие активы, превратиться в простого человека. Самым главным регулятором будут закон и законность и рынок, конкуренция. То есть, олигархи исчезнут как явление.

Ничего этого я не вижу, а вижу другое. Когда у любого олигарха есть угроза, что тебя назначат олигархом, он будет обходить закон. У нас огромная традиция обходить закон. Например, если на него записаны активы, он распишет их между подставными лицами. Обратите внимание – два олигарха по одинаковой схеме владели медиаактивами – олигарх Медведчук, который владел «112», «Ньюзван», «ЗИК» которые так или иначе были отжаты в своё время с помощью власти у прежних владельцев. Напоминаю – «ЗИК» отжали у Дыминского, «Ньюзван» один из владельцев, в сговоре с администрацией Рабинович, отжал у Мураева, который вынужден был потом создать «Наш», а «112» был отжат у бывших регионалов, если я не ошибаюсь. Но владел ли ими сам Медведчук, публичное лицо занимающиеся политикой? Нет, не владел, расписали на Козака. Могли расписать на кого угодно – на свата, брата на жену и так далее. Так они это и делают на самом деле. Посмотрите на людей с активами. Сейчас власть будет приходите говорить: сейчас ты станешь олигархам давай договариваться, и

Человек будет договариваться. В принципе, наша власть всегда этим занималась. Другой олигарх, который отжал у прежнего владельца Макеенко «Тонис», Петр Порошенко, превратил его в «Прямой», сделал своим собственным политическим активом. Но владел им Макеенко, Пётр Алексеевич всегда говорил – нет, это не мой канал. Но он вынужден был его своим признать, когда возникла угроза что его отберут. И что против него будут санкции? Я не верю в закон про олигархов, он проблему не решит. Этот закон говорит о том, что нынешняя власть, президент, его команда – так и не разобрались в причинно-следственной связи: что такое олигархи, почему они возникли и как ситуацию можно изменить», – подытожил эксперт.

Напомним, 2 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрирован инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», который называют законом о деолигархизации. В нем ключевая роль в борьбе с олигархами отводится подконтрольному президенту СНБО. Одним из признаков олигархов, согласно законопроекту, является влияние последних на СМИ.