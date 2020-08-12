«Ума там нет», – российский военный эксперт о жестокости лукашенковского ОМОНа

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Кукловоды беспорядков в Минске сейчас лишь прощупывают ситуацию, фиксируя ошибки властей. Если нынешние протесты удастся погасить, то они стихнут лишь на какое-то время, однако следующий срок правления Александра Лукашенко уже не будет спокойным, как прежде.

Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко ждет очень интересная каденция, в течение которой, – они-то уже заманили себе посла США, эту замечательную боди-позитивную женщину, которая работала с Ющенко, с Саакашвили и которая даже в России что-то пыталась сделать, но в России с этим уже беда полная у наших коллег из США, поэтому быстренько ее отозвали.

Которая в международных структурах поработала. Но она скоро приедет, не обольщайтесь. Лукашенко ждут интересные пять лет. «Бомбануть» может в любой момент.

Так вот, для того, чтобы «бомбануло» эффективно, сейчас и проверяют. Сейчас тестируют все эти моменты, смотрят противодействие милиции. Не беспокойтесь, подготовят тактику. Потому что то, как действуют белорусские силовики, показывает, – ребята, жестокостью еще никто ничего не добился. Умом добились, а ума там нет», – заявил Трухан.