Умер боевик, которому Зеленский объявил «я не лох!»

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

От рака крови после курса химиотерапии скончался 31-летний боевик нацбата «Азов», главарь николаевского отделения «Нацкорпуса» Денис Янтарь. Он стал знаменитым осенью прошлого года после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно тогда глава государства во время спора заявил: «я не лох!».

«Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения ветеранов Украины, почетным членом которого он является. Мы пошутили об одном смешном случае и договорились встретиться позже. Это было несколько дней назад», – сообщил у себя в Facebook однополчанин Янтаря, председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Дмитрий Шатровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, который заставил объяснять шестого Президента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мем», – добавил Шатровский.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал мистические подробности смерти Янтаря.

«Начало истории. В июне под офис нашей партии в Николаеве парень в серой футболке принес гроб. На гробе он разместил мое фото. Парня зовут Денис Янтарь. Через месяц у него обнаружили рак. Сегодня он умер. Конец истории», – написал Шарий у себя в соцсети и опубликовал соответствующие фото.

Главарь «Нацкорпуса», один из основатель «Азова» Андрей Билецкий также помянул Янтаря, назвав его «боевым братом».

«В 2014 году он ушел добровольцем на фронт, воевал в первой пехотной роте «Азова», был командиром отделения. Участвовал в обороне Гранитного и Широкино. Денис был в прямом смысле слова светлым человеком.

Этот парень – спортсмен, интеллектуал, человек, развит физически и духовно. Ему был всего 31 год.

Всю жизнь Денис мечтал о восстановлении украинского судостроения и украинском море. Он мечтал об украинских кораблях, об украинских флагах над Черным, Средиземным и другими морями.

Но жизнь поставила ему другие условия – с оружием в руках защищать страну. А потом после фронта – создать и возглавить Национальный Корпус в Николаеве, чтобы противостоять вате.

Когда украинские флаги снова появятся над Крымским бухтами и кораблями в Черном море, мы будем знать, что в этом есть частица души нашего брата Янтаря», – написал Билецкий у себя в Telegram.

Напомним, в конце октября 2019 года Зеленский посетил националистов на участке разведения сил в Золотом, чтобы уговорить их покинуть позиции. Во время общения с боевиками между Зеленским и Янтарём произошла словесная перепалка.

«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то, я пришел к тебе и сказал: оружие убери», – произнёс тогда Зеленский слова, которые позже «войдут в историю Украины».