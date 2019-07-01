01.07.2019, Белград, Виктор Орлов
 
Балканы
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Умер экс-президент Черногории

Бывший президент Черногории и федеральный премьер Момир Булатович скончался накануне в деревне Рачи.

Согласно неофициальной информации, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет «Борба».

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Момир Булатович был одним из немногих последовательных политиков в этом регионе, который действительно боролся за единство Сербии и Черногории. Он был первым избранным народом президентом Черногории.

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