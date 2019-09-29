29.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков, сообщила его дочь Марианна в социальной сети.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале сентября 73-летнего Мешкова разбил инсульт во время отдыха в турецкой Алании. Политику была сделана операция, после чего Мешкова доставили в Москву.

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В 1990-е Юрий Мешков был незаконно свергнут Украиной с поста президента Крыма, Киев силовым путем отменил Конституцию республики, предполагавшую конфедеративные отношения с украинским государством.

Впоследствии украинский политик экс-глава СБУ Евгений Марчук вспоминал, что из всего руководства Крыма Мешков был единственным, с кем Киев не мог договориться.

После изгнания Мешков проживал в Москве, где работал преподавателем. В 2010 году, когда истек срок запрета на въезд на Украину, Мешков приехал в Крым, однако вскоре был депортирован сотрудниками СБУ за призывы к воссоединению полуострова с Россией.

После Русской весны Мешков занимал критическую позицию по отношению к крымским властям.