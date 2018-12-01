01.12.2018, Вашингтон, Михаил Рябов
 
США, Украина
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Умер экс-президент США уговаривавший Украину не выходить из СССР

В возрасте 94 лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший, руководивший Америкой с 1989 по 1993 год. Именно на его время правления выпал распад Советского Союза и операция «Буря в пустыне» против Ирака.

На Украине наибольшую известность получила речь Буша-старшего в стенах Верховной Рады 1 августа 1991 года, которую впоследствии назвали «котлетой по-киевски», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Тогда, незадолго до распада СССР, американский президент убеждал украинских депутатов не поддерживать сепаратизм и остаться в составе обновленного Союза. Эксперты объясняли это опасениями США по поводу неконтролируемого распространения ядерного оружия из бывших союзных республик.

«Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости для того, чтобы сменить тиранию, навязываемую издалека, местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто поощряет самоубийственный национализм, порождаемый на межнациональной ненависти», – говорил тогда Буш-старший.

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