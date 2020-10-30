30.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Религия, Черногория
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Умер главный борец с черногорским безбожным режимом митрополит Амфилохий


Сегодня утром в Клиническом больничном центре в Подгорице скончался митрополит Черногорский и Приморский СПЦ Амфилохий (Радович).

В стационаре владыка проходил лечение от COVID-19, в последние дни его состояние резко ухудшилось.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», руководитель пульмонологического отделения столичного Клинического центра Черногории Еленой Боровинич-Бойович сообщила, что в последние дни митрополит чувствовал себя стабильно плохо, но после полуночи его

«После сканирования легких и легочных артерий и прогрессирования дыхательной недостаточности митрополит был интубирован и переведен в режим инвазивной вентиляции», – прокомментировала ситуацию, предшествовавшую смерти владыки врач.

«Это один из самых печальных дней для нашей Церкви, – прокомментировал митрополита Амфилохия патриарх Сербский Ириней. – Большая потеря и большое горе. Ушел хороший человек и великий богослов. Мы этого не ожидали, надеялись, что все закончится хорошо. Дай Бог ему вечного блаженства. Мы лишились великой личности».

Президент Сербии Александр Вучич также выразил свои соболезнования в связи с уходом владыки патриарху Сербской Православной Церкви Иринею и сербскому народу, особенно в Черногории.


Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий целенаправленно противостоял попыткам националистического черногорского режима Мило Джукановича переписать общую для всех сербов историю и укрепить церковный раскол в Черногории. Также после принятия страной дискриминирующего Сербскую православную церковь «Закона о свободе вероисповедания» он благословил и возглавил литии – протестные молебны и крестные ходы против этого закона, что предопределило победу оппозиции на парламентских выборах в Черногории.

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