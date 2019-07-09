Умер главный идеолог Лукашенко

09.07.2019, Минск, Артём Агафонов

В это воскресенье в Минске у себя дома скончался человек, когда-то бывший одним из самых влиятельных чиновников Белоруссии. Владимира Заметалина некогда даже называли «серым кардиналом Минска» и «правой рукой Лукашенко». В конце 90-х – начале 2000-х он был главным идеологом у Лукашенко.

Заметалин начинал как армейский политрук, дослужился до должности пресс-секретаря Минобороны. В 1994 году он стал пресс-секретарем белорусского правительства во времена Кебича. В 1995-м Заметалина приняли на работу в Администрацию президента Беларуси. В дальнейшем он возглавлял Госкомпечати, был вице-премьером, курирующим вопросы культуры, образования, религии и национальных меньшинств. В начале «нулевых» в должности заместителя главы Администрации президента он курировал вопросы идеологии в стране. Свой трудовой путь Владимир Петрович окончил в должности генерального директора «Беларусфильма» и запомнился такими знаковыми для белорусского кинематографа фильмами, как «Брестская крепость» и «В июне 41-го».

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Несмотря на столь внушительный послужной список покойного, минский официоз проигнорировал его смерть. Молчит пресс-служба Лукашенко, нет соболезнование на сайте правительства, сайт «Беларусфильма» никак не комментирует кончину своего бывшего гендиректора. Даже БелТА, главное информационное агентство Белоруссии, никак не отреагировало на смерть некогда всесильного главного идеолога страны. Если бы не коллега Заметалина по киноиндустрии Александр Левенчук, опубликовавший в фейсбуке краткий некролог, его смерть вовсе могла бы пройти незамеченной.

Реакция на смерть Заметалина – хороший индикатор того, как много изменилось в Белоруссии за последние 20 лет. Он был человеком ушедшей эпохи, военным политруком старой закалки, не перекрасившимся и не предавшим свои идеалы. Показательным является то, что Заметалин был единственным человеком в белорусской верхушке, который никогда не скрывал, что в августе 1991 года поддержал ГКЧП.

Заметалин – один из главных архитекторов преобразований первых лет правления Лукашенко. Именно он продвигал сделал реальностью исторический референдум 14 мая 1995 года, на котором белорусы проголосовали за интеграцию с Россией, смену символики и равноправие русского и белорусского языков. Заметалин последовательно отстаивал идеалы славянского единства и традиционных ценностей. Именно он во многом определил тот, хорошо знакомый россиянам, романтический образ Белоруссии, как последнего осколка Советской страны, с которой должно было начаться ее восстановление.

Та эпоха ушла. И закат карьеры Заметалина напрямую связан с влиянием новой эпохи. В 2010 году он ушел в отставку с поста гендиректора главной белорусской киностудии по причине конфликта с Павлом Латушко, принципиально белорусскоязычным министром культуры, который до сих пор является одним из любимцев прозападной оппозиции. Доживал Владимир Петрович, как обычный пенсионер, избегая публичности. В новой эпохе таким, как он, места не было.

Но, если официоз просто молчит, то либерально-оппозиционная оппозиция, не дожидаясь похорон идеолога, принялась поливать его грязью, пытаясь представить его врагом белорусской государственности и всего белорусского. Все это глумление над покойником не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с белорусскими традициями, а его участники напоминают, скорее, стаю шакалов, собравшихся, чтобы демонстративно пнуть мертвого льва, самоутверждаясь этим перед другими такими же шакалами.

Да, Заметалин никогда не был ангелом. Он не стеснялся информационно «мочить» своих оппонентов. Но, если сравнивать его методы с современной эпохой «постправды» и психоисторических войн, он выглядит почти святым. Да и врагом Белоруссии он никогда не был. Он был патриотом другой Белоруссии – без принудительной белорусизации и противопоставления русских и белорусов. И врагом белорусских националистов, чего он никогда не скрывал и чего они ему не забыли.