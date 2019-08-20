20.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, СМИ
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Умер известный крымский активист, сотрудничавший с «ПолитНавигатором»

Вчера в Симферополе скоропостижно скончался один из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», крымский журналист Святослав Компаниец.

Компаниец был одним из борцов за возвращение Крыма в Россию в период его нахождения в составе Украины. В 2005 году он вместе с Александром Кругловым, Валерием Подъячим, Анатолием Лосём и Юрием Бастриковым основал Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия».

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«Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» – единственная организация, участники которой не побоялись открыто бросить вызов украинскому оккупационному режиму и вплоть до появления «вежливых людей» боролись за возвращение полуострова под юрисдикцию РФ и восстановление исторической справедливости. Задолго до Крымской весны», – рассказал соратник Компанийца Анатолий Лось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинский период члены движения, среди которых был и Компаниец, подвергались политическим репрессиям со стороны СБУ и украинской власти.

15 августа Святославу Компанийцу исполнилось 58 лет. Его материалы и актуальные комментарии по крымской тематике неоднократно публиковались в «ПолитНавигаторе»

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