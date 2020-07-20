Умер известный российский телеведущий

20.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Скончался самый узнаваемый ведущий прогноза погоды на российском телевидении – Александр Беляев, сломавший существовавшие до него стереотипы.

С 1998 года, благодаря беляевским эфирам на НТВ, прогноз погоды перестал быть уделом длинноногих красавиц, напоминающих кукол, превратившись в мужскую авторскую мини-передачу.

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На ТВ Беляев пришел из Института географии РАН, с багажом из десятка научных работ и даже видом пауков, названным в его честь – географ помог коллегам открыть неизвестных науке восьминогих.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», делать карьеру на телевидении Беляев не стремился, его просто пригласили на НТВ консультантом по специальности, а потом и на пробы – продюсерам захотелось отойти от привычного образа белозубой длинноногой красотки, предложив зрителю что-то новое. То, что получилось в итоге, руководству канала понравилось, Беляеву придумали образ обаятельного профессора, хотя на самом деле он, конечно, профессором не был.

К своей работе Александр Беляв подошел творчески, продюсеры давали ему только «рыбу» – данные прогноза, а тот уже наполнял ее особым содержанием, превращая в своего рода разговор по душам с интеллигентным обаятельным собеседником. При этом, будучи профессиональным географом, он выверял все поступавшие к нему сводки, особенно тщательно отслеживая, чтобы они совпадали с картинкой.

Со своей супругой – Ниной, Беляев был знаком с детских лет, они поженились в 1973-ем году и никогда не расставались вплоть до ее кончины от лейкемии в 2017 году. Сын – Илья, пошел по стопам отца – стал географом. Помимо своих знаменитых прогнозов вел детские передачи, озвучивал зарубежные документальные фильмы, на досуге собирал отечественные марки.

В 2011 году у Александра Беляева диагностировали рак. На борьбу с болезнью ушло несколько лет. На время лечения он приостанавливал работу на телевидении, а в конце 2018 года уступил свое место эстрадному певцу Прохору Шаляпину.