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24.02.2019, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Украина
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Умер Кадыров

В Симферополе утром 24 февраля скончался Али Кадыров, один из участников проукраинского движения «Крымская солидарность», которое защищает арестованных на полуострове сторонников экстремистских организаций.

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«Он был в числе тех, кого по-настоящему беспокоила судьба своих единоверцев. Ни одно общественно-значимое мероприятие не обходилось без его присутствия», – говорится в сообщении движения.

На одном из последних заседаний «Крымской солидарности» Кадыров инструктировал молодежь на правах старейшины – он рассказывал об опыте антисоветской деятельности и «ненасильственном протесте».

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