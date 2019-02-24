Умер Кадыров

24.02.2019, Симферополь, Виктор Орлов

В Симферополе утром 24 февраля скончался Али Кадыров, один из участников проукраинского движения «Крымская солидарность», которое защищает арестованных на полуострове сторонников экстремистских организаций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он был в числе тех, кого по-настоящему беспокоила судьба своих единоверцев. Ни одно общественно-значимое мероприятие не обходилось без его присутствия», – говорится в сообщении движения.

На одном из последних заседаний «Крымской солидарности» Кадыров инструктировал молодежь на правах старейшины – он рассказывал об опыте антисоветской деятельности и «ненасильственном протесте».