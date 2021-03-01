Умер карикатурист «ПолитНавигатора» Геннадий Назаров

19.03.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

В Киеве в результате осложнений от коронавируса ушел из жизни художник Геннадий Назаров. Он был известен читателям «ПолитНавигатора» как автор острых карикатур, высмеивающих украинский националистический режим. Редакция приносит соболезнования родным и близким. Семья Назарова прислала несколько последних работ, которые он готовил для раздела с карикатурами.

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Назаров Геннадий Леонтьевич родился 17 сентября 1959 года в г. Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области. Творческий путь начал с художника-оформителя Днепродзержинского индустриального института. А позднее стал главным художником данного ВУЗа (1980-1991 гг.).

В период развала Союза переключился на журналистскую деятельность. Был редактором отдела иллюстрации и рекламы газеты «Думка» (1991-1993 гг.); главным редактором газет «ИПС», «Тема» (1993-1998 гг.); главным художником всеукраинской газеты «Вечерние Вести» (1998-2007 гг.); ответственным секретарем журнала «Профиль» (2007-2008 гг.);

Разработал и оформил концепцию, а также стиль нескольких изданий: «Жінки

Придніпров’я», «Думка», «Поки місто спало», «Гопак», «Не журись», «аТАСС!», «В новый век», «Тема», «ИПС», «Вечерние Вести», «Вести Версии События», «Абракадабра», «Слово Батьківщини», «Новый понедельник», «Наша Версия», «Сигнал», «ГРОмадський ЗАхисник», «Правосуддя України».

Член Союза рекламистов Украины, Член Союза журналистов Украины. Лауреат международных премий в области плаката и карикатуры. Автор и организатор двух международных выставок карикатуры. Оформил несколько книг, газет и журналов.

Опубликовал карикатур, плакатов и реклам в более сотни изданий как на Украине, так и в России.

Ушёл из жизни 14 марта 2021 года. Похоронен в родном селе Моринцы Черкасской области.