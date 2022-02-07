Умер крымский «герой Украины» Дейч

07.02.2022  13:39 (Мск), Симферополь
Максим Карпенко.  
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Крым, Политика, Россия


В Москве от осложнений, вызванных COVID-19, скончался бывший председатель крымского парламента, экс-депутат Верховной рады Борис Дейч, обладатель неофициального титула «хозяин Судака».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», свои соболезнования в связи с кончиной политика высказал глава республики Сергей Аксенов, назвав покойного «одним из самых известных, опытных и уважаемых политических и общественных деятелей Крыма».

В Москве от осложнений, вызванных COVID-19, скончался бывший председатель крымского парламента, экс-депутат Верховной рады...

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Дейч еще в 1973 году стал директором Судакского курортторга, руководил расположенными в Судаке базой отдыха «Новый Свет», санаторием «Солнечный камень» шахты им. Засядько, домом отдыха и туристско-оздоровительным комплексом «Судак».

Дейч с 2002 по 2006 год возглавлял парламентом Крыма. Это были годы украинской «стабильности» времен президентства Леонида Кучмы после разгрома Киевом пророссийского движения на полуострове начала 90-х и лишения республики целого ряда важнейших полномочий.

За свои заслуги перед Киевом Дейч получил звание «Героя Украины» и все последующие годы использовался для демонстрации лояльности полуострова самостийникам. Так, в 2012 году Дейч уверял с трибуны Верховной рады, что Крымская автономия не способна самостоятельно справиться с масштабными вызовами без помощи Киева.

Во время Русской весны чиновники Судака подняли российские флаги лишь к середине марта – это свидетельствует о том, что «хозяин» города довольно долго взвешивал все «за» и «против». Тем не менее, впоследствии в Киеве националисты неоднократно призывали лишить Дейча звания «героя Украины».

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