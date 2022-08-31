Умер Михаил Горбачев. В чём мистика?

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На 92 году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев, которого многие считают виновником распада Союза. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

«С начала СВО Михаил Горбачев это уже четвёртый умерший политик, напрямую причастный к развалу СССР. Шушкевич, Кравчук, Бурбулис и вот теперь Горбачев. Трое подписывали Беловежские соглашения, которые стали безусловным фундаментом происходящего сегодня на Украине. А четвёртый привёл страну к этой беловежской роковой черте. Это, конечно, всё какое-то, едва ли ни мистическое совпадение», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

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Политолог Сергей Марков видит в этом не мистику, а закономерность:

«Так СВО закрывает эпоху постсоветского периода истории России. Все это политики, виновные в трагедии распада России. А сейчас СВО собирает Россию».

Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот считает Горбачева виновником в сегодняшнем кровопролитии на Украине.

«Презрение к нему полное. Редкая был мразь. И дело не в том, что он стал тем винтиком, который обрушил Союз. Это не могло не произойти, а подобных Горбачеву винтиков там было предостаточно. Не он, так кто-то другой это сделал бы. Его мерзость состоит в том, что он согласился на роль этого самого винтика. Но главное даже не это. Главное, что Горбачев и такие как он за счёт русского народа и русской земли нарезали себе княжеств под гарантии врагов России… И до последних своих дней он не признался в содеянном преступлении… Сегодня смерть каждого русского на его совести. Его и таких как он советских русофобов и агентов запада. Донбасс сегодня кровоточит именно из-за них».

С ним соглашается публицист Егор Холмогоров, который считает цинизмом приписываемое Горбачеву «достижение» в виде «бескровного распада» СССР.

«Войны не было потому, что все вопросы всех жирных независимых национальностей были решены за счет русских. Не за что было воевать. Русачки и так все отдали и лыбились, пока им плевали в харю. Как только русачки лыбиться и дурковать перестали – войны сразу начались. И в каждой смерти в Мариуполе виноват Горбачев».

Либералка Ксения Собчак бросилась защищать Горбачева.

«Однозначная риторика Путина по поводу распада СССР, ставшая такой яркой и даже яростной в последние года полтора, объясняет конъюнктуру этого вечера в каналах разнообразной политической сволочи, которая несколько дней назад порицала тех, кто злословил о смерти Дугиной, а сейчас занимается тем же», – пишет Собчак.