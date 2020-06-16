После инсульта умер Порошенко

16.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине скончался Алексей Порошенко – отец прежнего президента и олигарха Петра Порошенко.

Об этом сообщила партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом.

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«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях», – пафосно заявили соратники Порошенко.

Примчательно, что вчера обслуживающий интересы Петра Порошенко политический эксперт Таарс Березовец сообщил, что у Алексея Порошенко случился инсульт.

«Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное», – утверждал Березовец.

На днях Алексею Порошенко исполнилось 84 года. В советское время он руководил заводом в Тирасполе и был осужден за хищения и приписки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее увешанный наградными побрякушками и обладатель некоего звания генерал-командора ряженого казачества отец Порошенко рассмешил соцсети.