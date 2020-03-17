Умер писатель Эдуард Лимонов, мечтавший о возвращении Харькова в Россию

17.03.2020, Москва, Михаил Рябов

В возрасте 77 лет умер писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«20 лет назад его люди подняли над Севастополем российский флаг. Он ушёл за несколько часов до годовщины возвращения Крыма в состав России. В этом весь Эдуард Лимонов. Царствие Небесное», – прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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«Мы были знакомы много лет, я вызволял его из тюрьмы. Но вот, Эдуард ушел… Никто этого не ожидал. И это большая утрата для русской культуры, для всех нас», – отмечает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Слова у него, как правило, не расходились с делом. Он воевал в Югославии, Абхазии, Приднестровье. Взращённые им нацболы воевали на Донбассе (точно знаю про ЛНР).

Лимонов сидел в тюрьме за свои убеждения. Это очень непросто — сидеть в тюрьме, но не за уголовные преступления, которых ты не совершал, а просто потому, что ты думаешь иначе. Я сам сидел в украинской тюрьме за свои убеждения и знаю, каково это.

Его мечтой было возвращение Харькова — родного для нас обоих города — в состав России. Мы встречались несколько лет назад, когда была ещё вера в то, что Минские соглашения вот-вот будут отменены и возобновится горячая фаза. Строили планы на будущее. Увы», – пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Интервью Эдуарда Лимонова «ПолитНавигатору» читайте здесь >>>

Листовка активистов НБП Эдуарда Лимонова (впоследствии была запрещена по решению суда), которую разбрасывали с башни Матросского клуба в Севастополе на День независимости Украины