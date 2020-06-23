Умер политик, еще до Путина говоривший о присвоении Украиной русских земель

23.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Минувшей ночью скончался известный российский политик, экс-сенатор и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло.

Об этом в своем блоге сообщил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам Мартынова, причиной смерти 62-летнего Тарло стал сердечный приступ.

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Накануне вечером на своей социальной сети Тарло оставил последнюю запись с рассказом о рыбалке. «Лёг спать, а утром сообщили, что он умер. Скоропостижно, сердце остановилось. Хороший человек. Жаль что в 62», – написал Мартынов.

Тарло был известен своей патриотической позицией, а также неоднократно высказывался в поддержку республик Донбасса и против нацистского переворота на Украине.

Тарло во время выступлений в эфире ТВ заявлял, что нынешняя Украина включает в себя не свои земли, полученные благодаря пребыванию в Российской империи и СССР.

Украина в нынешнем своём состоянии является врагом России, которой надо признать это и перестать бороться за сохранение целостности бывшего соседа, призывал Тарло.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне президент Владимир Путин заявил, что в СССР не было прописано четкой процедуры выхода из Союза, что позволило в начале 1990-х ныне суверенным государствам «прихватить» с собой больше земли, чем они имели на момент заключению союзного договора.

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», – заявил Путин.